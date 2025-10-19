CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Giro 110 CLAMOROSO! Bulega attacca Razgatlioglu!!!!!!! Il turco cade e va fuori! Partenza: Razgatlioglu compie una bellissima progressione e supera Bulega alla prima curva. Rea e Gardner out. SI SPENGONO I SEMAFORI, COMINCIA LA SUPERPOLE RACE! 10.59 Cominciato il warm-up lap. 10.58 Ricordiamo che Razgatlioglu vince il titolo già adesso se vince la gara, o se si piazza fino al settimo posto in caso di non vittoria di Buelega. 10.56 Si inzia a svuotare la griglia. 10.55 Sale la tensione in griglia. Tra poco si parte per l’ultima gara corta della stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Superbike, GP Spagna 2025 in DIRETTA: comincia la Superpole Race!