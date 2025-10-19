LIVE Superbike GP Spagna 2025 in DIRETTA | Bulega in testa Razgatlioglu terzo
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -5 Locatelli a 6 decimi da Vierge quarto. -6 Bautista dista 3 secondi da Bulega, stesso discorso Razgatlioglu da Bautista. -7 Il prossimo pilota Ducati, Lecuona nono. -8 La situazione degli italiani: Bulega 1, Locatelli, 5, Iannone 7, Bassani 11, Montella 14, DelBianco 18, Spinelli 19 e Rinaldi 21. -9 Caduto Lukas Tulovic. -10 Lotta Lowes, Lowes e Vierge per la quarta piazza. -11 Razgatlioglu guadagna la terza posizione, superato Locatelli. -12 Posizioni che sembrano cristallizzate. -13 Bautista si trova a 3.4 da Bulega. -14 Razgatlioglu a due decimi da Locatelli. 🔗 Leggi su Oasport.it
