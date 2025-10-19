LIVE Superbike GP Spagna 2025 in DIRETTA | Bulega in testa Razgatlioglu prova la rimonta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -15 Razgatlioglu conquista la quarta piazza per Vierge. -16 Locatelli terzo, sorpasso spettacolare su Vierge. -17 Razgatlioglu sale quinto, superato Lowes. -18 Bulega si prende la testa della gara, mentre Razgatlioglu sale sesto. -19 Razgatlioglu conquista la settima piazza, superato Mackenzie. -19 Bulega scavalca Vierge per il secondo posto. -20 Razgatlioglu si trova all’ottavo posto. -20 Bautista in testa con Vierge e Bulega terzo. INIZIA GARA-2! 13.58 Warm up lap in corso. 13.54 Per vincere il titolo, Bulega dovrà tagliare per primo il traguardo e sperare che Razgatlioglu non faccia meglio di un 14esimo posto. 🔗 Leggi su Oasport.it

