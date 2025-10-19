LIVE Scandicci-Firenze A1 volley femminile in DIRETTA | manca poco per l’inizio del derby toscano!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.50 Mancano circa 10 minuti all’inizio del match con le due squadre che stanno ultimando il riscaldamento. 16.46 Firenze viene da due vittorie di fila al quinto set, cerca la terza ma ottenendo il maggior numero di punti possibili. 16.44 La favorita per la vittoria finale è la squadra di Antropova che deve assolutamente digerire nel migliore dei modi la sconfitta a sorpresa contro Cuneo! 16.41 Amici di OA Sport, mancano poco meno di venti minuti all’inizio del derby toscano tra Scandicci e Firenze! Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Savino del Bene Scandicci e Il Bisonte Firenze, incontro valido per la quarta giornata della Serie A1 femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it

