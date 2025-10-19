CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Savino del Bene Scandicci e Il Bisonte Firenze, incontro valido per la quarta giornata della Serie A1 femminile. La squadra favorita per la vittoria del derby toscano è, ovviamente, quella allenata da coach Marco Gaspari. Per quanto riguarda la rosa che vede, tra le sue giocatrici, anche la neo campionessa del mondo Ekaterika Antropova con l’Italia di Julio Velasco, il campionato non è iniziato nella maniera migliore possibile: dopo le vittorie alla prima e alla seconda giornata di Serie A1 rispettivamente contro Monviso per 1-3 e contro Perugia per 3-1, è arrivata, a sorpresa, la prima sconfitta in campionato contro Cuneo che ha sorpreso la formazione di Gaspari per 3-0. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Scandicci-Firenze, A1 volley femminile in DIRETTA: grande attesa per il derby toscano