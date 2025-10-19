LIVE Scandicci-Firenze 3-2 A1 volley femminile in DIRETTA | Antropova e compagne vincono un derby lottato fino all’ultimo!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.25 Possiamo concludere qui questa cronaca testuale di OA Sport in Diretta LIVE, con Scandicci che ha vinto il derby toscano contro Firenze. Vi ringraziamo per averci seguito, alla prossima! 19.24 Skinner è l’MVP della sfida con ben 17 punti tutti pesanti, mentre la miglior realizzatrice di Scandicci è Antropova con 22 punti. Firenze ha potuto aggrapparsi ai colpi di Knollerma che trova 23 punti, insieme a Bukilic che ne piazza 16 e Villani che invece ne mette 14. 19.22 Scandicci non è ancora al suo massimo livello, con Firenze che con la vittoria del terzo set avrebbe meritato anche la vittoria finale, strappata al tie-break dalla squadra più esperta e con il valore assoluto decisamente più alto. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
Un gradito ritorno nelle fila dello Scandicci Rugby ASD , avevamo già assistito alle sue prodezze qualche anno fa quando ancora era un fanciullo ed ora lo ritroviamo uomo fatto. Bentornato Andrea: Andrea Beccu Nato a Firenze Alto 175 cm Peso 103 kg Ho in - facebook.com Vai su Facebook
In #A1 rallentamenti tra Firenze Scandicci e Bivio A1 Var verso BO #viabiliTOS - X Vai su X
LIVE Scandicci-Firenze 2-2, A1 volley femminile in DIRETTA: padrone di casa avanti 8-5 al cambio campo del tie-break! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14- Scrive oasport.it