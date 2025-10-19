CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.25 Possiamo concludere qui questa cronaca testuale di OA Sport in Diretta LIVE, con Scandicci che ha vinto il derby toscano contro Firenze. Vi ringraziamo per averci seguito, alla prossima! 19.24 Skinner è l’MVP della sfida con ben 17 punti tutti pesanti, mentre la miglior realizzatrice di Scandicci è Antropova con 22 punti. Firenze ha potuto aggrapparsi ai colpi di Knollerma che trova 23 punti, insieme a Bukilic che ne piazza 16 e Villani che invece ne mette 14. 19.22 Scandicci non è ancora al suo massimo livello, con Firenze che con la vittoria del terzo set avrebbe meritato anche la vittoria finale, strappata al tie-break dalla squadra più esperta e con il valore assoluto decisamente più alto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Scandicci-Firenze 3-2, A1 volley femminile in DIRETTA: Antropova e compagne vincono un derby lottato fino all’ultimo!