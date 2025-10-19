LIVE Scandicci-Firenze 2-2 A1 volley femminile in DIRETTA | le padrone di casa partono avanti nel tie-break 4-2
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Time-out Firenze! 4-2 MURO DI ANTROPOVA! 3-2 Antropova trova la prima parallela del suo quinto set! 2-2 Primo tempo di Firenze! 2-1 ANCORA GRAZIANI CON IL MURO!! 1-1 Sbaglia il servizio Weitzel! 1-0 Skinner apre le danze nel tie-break! 25-16 SI VA AL TIE-BREAK! Skinner chiude il parziale con un ottima diagonale! 24-16 Weitzel trova il muro!! Sono otto i set point! 23-16 Villani trova la diagonale! Time-out Scandicci! 23-15 Ace di Bertolino, appena entrata! 23-14 Bukilic trova le mani del muro! 23-13 Antropova sbaglia in battuta. 23-12 Esce l’attacco di Bukilic! 22-12 Altro muro di Scandicci!! 21-12 ACE DI ANTROPOVA! Scandicci vede il tie-break! 20-12 Esce il servizio di Morello! 19-12 Bukilic colpisce la parallela! 19-11 Ancora Antropova che trova le mani del muro! 18-11 Errore al servizio di Skinner. 🔗 Leggi su Oasport.it
