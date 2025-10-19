LIVE Scandicci-Firenze 1-2 A1 volley femminile in DIRETTA | le padrone di casa si avvicinano al tie-break! 23-15

Oasport.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 24-16 Weitzel trova il muro!! Sono otto i set point! 23-16 Villani trova la diagonale! Time-out Scandicci! 23-15 Ace di Bertolino, appena entrata! 23-14 Bukilic trova le mani del muro! 23-13 Antropova sbaglia in battuta. 23-12 Esce l’attacco di Bukilic! 22-12 Altro muro di Scandicci!! 21-12 ACE DI ANTROPOVA! Scandicci vede il tie-break! 20-12 Esce il servizio di Morello! 19-12 Bukilic colpisce la parallela! 19-11 Ancora Antropova che trova le mani del muro! 18-11 Errore al servizio di Skinner. 18-10 Il muro fiorentino non regge l’attacco di Antropova! 17-10 Esce il muro di Antropova! 17-9 Esce l’attacco di Skinner. 🔗 Leggi su Oasport.it

