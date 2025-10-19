LIVE Scandicci-Firenze 1-2 A1 volley femminile in DIRETTA | Knollema e compagne dominano 18-25 e vanno in vantaggio!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18-25 VINCE ANCORA FIRENZE! Terzo set alla squadra ospite con il derby che si mette male per Scandicci!! 18-24 Malesevic trova impreparata la difesa di Scandicci! Sei set point per Firenze! 18-23 Acciarri sbaglia al servizio! 17-23 Pallonetto dalla pipe di Bukilic! 17-22 Primo tempo di Weitzel! 16-22 L’azzurra va al servizio e sbaglia! 16-21 Antropova con la parallela! 15-21 Morello si mette in proprio e trova il colpo di seconda! 15-20 Ace di Bukilic!! 15-19 Firenze resta a +4 con l’attacco in parallela! 15-18 Bosetti trova la parallela! 14-18 Ancora Bukilic che sfrutta la free ball! Time-out per Scandicci, adesso in difficoltà! 14-17 Mani out trovato da Bukilic! 14-16 Ancora Malesevic con il primo tempo! Scandicci resta a -2! 14-15 Skinner trova la diagonale! 13-15 Pallonetto vincente di Villani! 13-14 Primo tempo di Malesevic! 13-13 Skinner non lascia scappare Firenze e trova la parallela! 12-13 Bukilic trova il nuovo vantaggio! 12-12 Ace di Weitzel!! 11-12 Ruddins accorcia le distanze con la diagonale! 10-12 Scandicci sbaglia in copertura e Knollema ne approfitta! Time-out di Firenze! 10-11 Esce l’attacco di Villani!! 9-11 Muro di Weitzel su Knollema! 8-11 Weitzel trova il primo tempo! 7-11 Villani trova la pipe! Time-out Scandicci! 7-10 KNOLLEMA ANCHE CON IL MURO!! Che partita dell’olandese! 7-9 Ancora Knollema con la diagonale! 7-8 Sbaglia Antropova al servizio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scandicci-Firenze 1-2, A1 volley femminile in DIRETTA: Knollema e compagne dominano 18-25 e vanno in vantaggio!

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Un gradito ritorno nelle fila dello Scandicci Rugby ASD , avevamo già assistito alle sue prodezze qualche anno fa quando ancora era un fanciullo ed ora lo ritroviamo uomo fatto. Bentornato Andrea: Andrea Beccu Nato a Firenze Alto 175 cm Peso 103 kg Ho in - facebook.com Vai su Facebook

In #A1 rallentamenti tra Firenze Scandicci e Bivio A1 Var verso BO #viabiliTOS - X Vai su X

LIVE Scandicci-Firenze, A1 volley femminile in DIRETTA: c’è attesa per il derby toscano - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Savino del Bene ... Riporta oasport.it

Dove vedere in tv Scandicci-Firenze oggi, A1 volley femminile 2026: orario, programma, streaming - Firenze, incontro valido per la quarta giornata della Serie A1 di volley femminile. Secondo oasport.it

Diretta/ Scandicci Firenze (risultato finale 3-1): Savino Del Bene seconda! - sta ormai per cominciare, ricordiamo che siamo ormai all’ultima giornata del girone d’andata del campionato di Serie A1 di volley femminile, che è anche l’ultimo turno dell’anno solare 2022. Secondo ilsussidiario.net