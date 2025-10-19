LIVE Scandicci-Firenze 1-1 A1 volley femminile in DIRETTA | le padrone di casa costrette ad inseguire nel terzo set del derby! 10-11

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14-16 Ancora Malesevic con il primo tempo! Scandicci resta a -2! 14-15 Skinner trova la diagonale! 13-15 Pallonetto vincente di Villani! 13-14 Primo tempo di Malesevic! 13-13 Skinner non lascia scappare Firenze e trova la parallela! 12-13 Bukilic trova il nuovo vantaggio! 12-12 Ace di Weitzel!! 11-12 Ruddins accorcia le distanze con la diagonale! 10-12 Scandicci sbaglia in copertura e Knollema ne approfitta! Time-out di Firenze! 10-11 Esce l’attacco di Villani!! 9-11 Muro di Weitzel su Knollema! 8-11 Weitzel trova il primo tempo! 7-11 Villani trova la pipe! Time-out Scandicci! 7-10 KNOLLEMA ANCHE CON IL MURO!! Che partita dell’olandese! 7-9 Ancora Knollema con la diagonale! 7-8 Sbaglia Antropova al servizio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scandicci-Firenze 1-1, A1 volley femminile in DIRETTA: le padrone di casa costrette ad inseguire nel terzo set del derby! 10-11

