LIVE Scandicci-Firenze 1-1 A1 volley femminile in DIRETTA | Knollema trascina la sua squadra vincendo 23-25 il secondo set!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23-25 SET DI FIRENZE!! Il tocco del muro c’è tutto! Firenze chiede il tocco del muro! Vediamo. 24-24 Esce l’attacco di Knollema! Annullato il set point! 23-24 KNOLLEMA TROVA LA DIAGONALE! Set point Firenze! Time-out di Firenze, momento decisivo del set! 23-23 La pipe di Skinner! Parità, ma che set! 22-23 FAST DI ACCIARRI!! 22-22 La diagonale di Skinner!! 21-22 Esce il muro di Antropova! 21-21 Si fa perdonare Ruddins con la diagonale vincente! Time-out per Scandicci! 20-21 Villani mura l’attacco di Ruddins! 20-20 Bukilic trova la diagonale vincente! Finale di set punto a punto! 20-19 Altro primo tempo di Weitzel che prova a caricarsi sulle spalle Scandicci in questo finale di set! 19-19 Salvataggio falloso di Ruddins! 19-18 Primo tempo di Weitzel! 18-18 Antropova sbaglia e Firenze pareggia subito! 18-17 Mani out trovato da Knollema! Dodicesimo punto del suo match! Time-out Firenze! 18-16 Muro di Scandicci! 17-16 Alla terza occasione, è Bosetti che trova il vantaggio di Scandicci! 16-16 Parallela incredibile di Antropova!! 15-16 Ottimo attacco di Firenze. 🔗 Leggi su Oasport.it
