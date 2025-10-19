LIVE Scandicci-Firenze 0-0 A1 volley femminile in DIRETTA | inizia il derby toscano!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10-8 Bosetti spinge il pallone sulle mani del muro, la palla si insacca e cade. 9-8 Antropova viene anticipata a rete! 9-7 Errore al servizio per Il Bisonte! 8-7 Mani out per Firenze! 8-6 Errore in attacco per Knollema, il nastro porta via la sua diagonale stretta. 7-6 Ancora Acciarri che trova la fast! 7-5 Primo tempo per Weitzel! 6-5 Bosetti chiude troppo il colpo che non passa la rete. 6-4 Villani non può raggiungere il pallone, punto Scandicci. 5-4 Villani chiude a rete dopo la difesa lunga di Scandicci. 5-3 ACE DI ANTROPOVA!!! 4-3 Primo punto anche per Bosetti che trova la diagonale. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Un gradito ritorno nelle fila dello Scandicci Rugby ASD , avevamo già assistito alle sue prodezze qualche anno fa quando ancora era un fanciullo ed ora lo ritroviamo uomo fatto. Bentornato Andrea: Andrea Beccu Nato a Firenze Alto 175 cm Peso 103 kg Ho in Vai su Facebook
In #A1, per incidente al km 297+000, 3 km di coda tra Incisa Reggello e Firenze Impruneta e 3 km di coda tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci verso Bologna. Libere le corsie di sinistra tra Firenze sud e Firenze Scandicci #viabiliTOS #viabiliFI - X Vai su X
LIVE Scandicci-Firenze, A1 volley femminile in DIRETTA: c’è attesa per il derby toscano - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Savino del Bene ... Segnala oasport.it
Fiera di Scandicci, cosa c’è da sapere: date, programma, espositori, luna park - Scandicci (Firenze), 27 settembre 2025 – Un grande evento che torna rinnovato, con eventi culturali a corredo e con i padiglioni che si avvicinano al centro città. Da lanazione.it