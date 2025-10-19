LIVE Pattinaggio di figura Grand Prix de France 2025 in DIRETTA | Guignard Fabbri niente rimonta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.32: Sono sul ghiaccio i georgiani Diana Davis, nata a Las Vegas, Unsa e residente a Leesburg, 22 anni e Gleb Smolkin, 25 anni nato a San Pietroburgo ma risiede ad Alexandria (USA), quarti dopo la rhythm dance. Sono allenati a Montreal da Marie-France Dubreuil, Romain Haguenauer, Patrice Lauzon, Pascal Denis, Josee Piche. Sono stati settimi all’Europeo 2022 e 14mi ai Giochi di Pechino, poi un anno di stop, ottavi all’Europeo del 2024 e 12mi al Mondiale, mentre lo scorso anno sono stati ottavi all’Europeo e decimi al Mondiale. La musica: Sonata for Cello & Piano No. 🔗 Leggi su Oasport.it

