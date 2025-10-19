LIVE Pattinaggio di figura Grand Prix de France 2025 in DIRETTA | Guignard Fabbri devono reagire
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza e ultima giornata di gare della tappa francese del Grand Prix di pattinaggio artistico in programma ad Angers. Oggi è in programma la Free Dance, il programma libero della danza, con il debutto stagionale della coppia di punta del movimento azzurro, composta da Charléne Guignard e Marco Fabbr i, campioni d’Europa in carica e quarti agli ultimi Mondiali. Gli azzurri infatti all’esordio stagionale si sono dovuti accontentare della quinta moneta, ricevendo un back non favorevole da parte della giuria. Gli allievi di Barbara Fusar Poli nella Rhythm Dance hanno presentato un programma pattinato su un medley dei Backstreet Boys, coerente con il tema selezionato dal regolamento incentrato sugli anni Novanta. 🔗 Leggi su Oasport.it
Bronzo mondiale e argento europeo in carica tra le coppie di artistico con Sara Conti... Una garanzia per il pattinaggio di figura azzurro! Buon compleanno Niccolò Maciiiiiiiiiiiiiiii
Si riparte a piano regime col pattinaggio di figura e la prima tappa del Grand Prix è in Francia, ad Angers Non perderti nessuna gara su Eurosport e Discovery+
