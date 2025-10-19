LIVE Pattinaggio artistico Grand Prix de France 2025 in DIRETTA | Malinin stratosferico! Risorge Siao Him Fa Frangipani non decolla

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.15. per oggi è tutto, appuntamento alle prossime tappe del Grand Prix, grazie per averci seguito e buon pomeriggio! 15.14. Questa la classifica finale del libero maschile: 1 Ilia Malinin (Stati Uniti) – 321.00 punti (1º nel programma corto, 1º nel libero) 2 Adam Siao Him Fa (Francia) – 280.95 punti (5º nel corto, 2º nel libero) 3 Nika Egadze (Georgia) – 259.41 punti (2º nel corto, 4º nel libero) 4 Lukas Britschgi (Svizzera) – 249.04 punti (7º nel corto, 3º nel libero) 5 François Pitot (Francia) – 233.98 punti (8º nel corto, 6º nel libero) 6 Andrew Torgashev (Stati Uniti) – 233. 🔗 Leggi su Oasport.it

