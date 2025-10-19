LIVE Pattinaggio artistico Grand Prix de France 2025 in DIRETTA | libero maschile in tempo reale
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza e ultima giornata di gare della tappa francese del Grand Prix di pattinaggio artistico in programma ad Angers. Il programma si completa con il programma libero maschile, con il debutto stagionale di Gabriele Frangipani, che non è riuscito ad esprimersi sui suoi livelli abituali nel programma corto, dovendosi accontentare della undicesima posizione. Nel programma corto ll grande favorito della vigilia, Ilia Malinin, ha infatti rispettato i favori del pronostico, mentre il padrone di casa Adam Siao Him Fa si è dovuto accontentare della quinta moneta. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
Bronzo mondiale e argento europeo in carica tra le coppie di artistico con Sara Conti... Una garanzia per il pattinaggio di figura azzurro! ? Buon compleanno Niccolò Maciiiiiiiiiiiiiiiiii #ItaliaTeam #HappyBday FISG - Federazione Italiana Sport del Ghiacci - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Pattinaggio artistico, Grand Prix de France 2025 in DIRETTA: libero maschile in tempo reale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza e ultima giornata di gare della tappa francese del Grand ... Da oasport.it
LIVE Pattinaggio di figura, Grand Prix De France 2025 in DIRETTA: Guignard/Fabbri solo quinti nella Rhythm dance, primi Fear/Gibson - 22: per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a domani per la free Dance. Da oasport.it
Pattinaggio artistico - La 47° Rassegna Nazionale “Memorial Sandro Balestri” di pattinaggio artistico si tinge un po’ anche di verde. lanazione.it scrive