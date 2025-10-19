CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza e ultima giornata di gare della tappa francese del Grand Prix di pattinaggio artistico in programma ad Angers. Il programma si completa con il programma libero maschile, con il debutto stagionale di Gabriele Frangipani, che non è riuscito ad esprimersi sui suoi livelli abituali nel programma corto, dovendosi accontentare della undicesima posizione. Nel programma corto ll grande favorito della vigilia, Ilia Malinin, ha infatti rispettato i favori del pronostico, mentre il padrone di casa Adam Siao Him Fa si è dovuto accontentare della quinta moneta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Grand Prix de France 2025 in DIRETTA: libero maschile in tempo reale