LIVE Pattinaggio artistico Grand Prix de France 2025 in DIRETTA | Frangipani non decolla attesa per Malinin
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.49: Diversi errori per il francese che comunque qualche elemento di salto lo ha portato a termine positivamente. Vedremo se riuscirà a stare davanti all’azzurro 13.49: Bene la sequenza Triplo Flip+Triplo Toeloop, caduta sulla combo Triplo Lutz+doppio axel, bene il Triplo Flip 13.47: Bene la combo Triplo Axel+Doppio Toeloop, solo doppio il Salchow, caduta sul Triplo Axel, bene il Triplo Loop 13.45: Sul ghiaccio ora un atleta francese, Luc Economides, 26 anni di Mount St. Aignan, è allenato da Florent Amodio a Vaujany, decimo dopo lo short program. Fu 15mo ai Mondiali juniores del 2018 e 15mo lo scorso anno all’Europeo di Kaunas, 21mo al Mondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it
