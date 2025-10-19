LIVE Pattinaggio artistico Grand Prix de France 2025 in DIRETTA | Frangipani non decolla attesa per Malinin

Oasport.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.49: Diversi errori per il francese che comunque qualche elemento di salto lo ha portato a termine positivamente. Vedremo se riuscirà a stare davanti all’azzurro 13.49: Bene la sequenza Triplo Flip+Triplo Toeloop, caduta sulla combo Triplo Lutz+doppio axel, bene il Triplo Flip 13.47: Bene la combo Triplo Axel+Doppio Toeloop, solo doppio il Salchow, caduta sul Triplo Axel,  bene il Triplo Loop 13.45: Sul ghiaccio ora un atleta francese, Luc Economides, 26 anni di Mount St. Aignan, è allenato da Florent Amodio a Vaujany, decimo dopo lo short program. Fu 15mo ai Mondiali juniores del 2018 e 15mo lo scorso anno all’Europeo di Kaunas, 21mo al Mondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it

live pattinaggio artistico grand prix de france 2025 in diretta frangipani non decolla attesa per malinin

© Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Grand Prix de France 2025 in DIRETTA: Frangipani non decolla, attesa per Malinin

Argomenti simili trattati di recente

live pattinaggio artistico grandLIVE Pattinaggio artistico, Grand Prix de France 2025 in DIRETTA: libero maschile in tempo reale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza e ultima giornata di gare della tappa francese del Grand ... oasport.it scrive

LIVE Pattinaggio di figura, Grand Prix de France 2025 in DIRETTA: Guignard/Fabbri devono reagire - 24: Gli azzurri sono a ben sette punti di differenza rispetto alla vetta occupata da Lilah Fear- Scrive oasport.it

Pattinaggio artistico - La 47° Rassegna Nazionale “Memorial Sandro Balestri” di pattinaggio artistico si tinge un po’ anche di verde. Si legge su lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Live Pattinaggio Artistico Grand