LIVE MotoGP GP Australia 2025 in DIRETTA | vince Raul Fernandez Di Giannantonio e Bezzecchi sul podio Bagnaia cade quando era nelle retrovie
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 06.49 Altro GP negativo per Bagnaia. Era nelle retrovie il pilota della Ducati e l’errore nelle ultime fasi della gara va a porre l’accento sulle criticità vissute da Pecco. 06.47 Di seguito la classifica aggiornata: 1 Marc Márquez 93 545 – Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP 2 Alex Márquez 73 379 +166 Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP 3 Marco Bezzecchi 72 282 +263 Aprilia Aprilia Racing 4 Francesco Bagnaia 63 274 +271 Ducati Ducati Lenovo Team 5 Pedro Acosta 37 233 +312 KTM Red Bull KTM Factory Racing 6 Fabio Di Giannantonio 49 216 +329 Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team 7 Franco Morbidelli 21 208 +337 Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team 8 Fermín Aldeguer 54 183 +362 Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP 9 Fabio Quartararo 20 166 +379 Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP Team 10 Raul Fernández 25 146 +399 Aprilia Trackhouse MotoGP Team 11 Johann Zarco 5 128 +417 Honda Castrol Honda LCR 12 Brad Binder 33 126 +419 KTM Red Bull KTM Factory Racing 13 Luca Marini 10 120 +425 Honda Honda HRC Castrol 14 Enea Bastianini 23 96 +449 KTM Red Bull KTM Tech3 15 Joan Mir 36 77 +468 Honda Honda HRC Castrol 16 Ai Ogura 79 73 +472 Aprilia Trackhouse MotoGP Team 17 Maverick Viñales 12 72 +473 Aprilia Aprilia Racing 18 Jack Miller 43 66 +479 Yamaha Prima Pramac Yamaha MotoGP 19 Alex Rins 42 60 +485 Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP Team 20 Miguel Oliveira 88 36 +509 Yamaha Prima Pramac Yamaha MotoGP 21 Jorge Martín 1 34 +511 Ducati Prima Pramac Ducati 22 Pol Espargaró 44 23 +522 KTM Red Bull KTM Tech3 23 Takaaki Nakagami 30 10 +535 Honda Idemitsu Honda LCR 24 Lorenzo Savadori 32 8 +537 Aprilia Aprilia Racing 25 Augusto Fernández 7 8 +537 KTM Red Bull KTM Factory Racing 26 Somkiat Chantra 35 6 +539 Honda Idemitsu Honda LCR 27 Aleix Espargaró 41 0 +545 Aprilia Aprilia Racing 28 Michele Pirro 51 0 +545 Ducati Ducati Lenovo Team 06. 🔗 Leggi su Oasport.it
La gara della MotoGP si correrà alle 15 (ora australiana), cioè alle 6 (ora italiana) - facebook.com Vai su Facebook
Gp d’Australia di MotoGp, esulta l’Aprilia: Bezzecchi domina la Sprint. Penultimo è Bagnaia https://ilfaroonline.it/2025/10/18/gp-daustralia-di-motogp-esulta-laprilia-bezzecchi-domina-la-sprint-penultimo-e-bagnaia/621133/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=t - X Vai su X
MotoGP diretta GP Australia a Phillip Island LIVE: Bezzecchi ci riprova ma con due long lap penalty - Il racconto in diretta del GP d'Australia, quartultimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Lo riporta sport.virgilio.it
GP Australia LIVE: 1° Fernandez 2° Diggia 3° A. Marquez - Alex Marquez ha passato Acosta in via definitiva, col pilota Ktm in difficoltà con la gomma usurata. Come scrive sport.sky.it
Diretta MotoGp/ Streaming gara live video tv, orario GP Australia 2025 Phillip Island (oggi 19 ottobre) - Diretta MotoGp streaming gara GP Australia 2025 Phillip Island live video tv oggi domenica 19 ottobre: orario, cronaca, podio e ordine d’arrivo. Secondo ilsussidiario.net