LIVE MotoGP GP Australia 2025 in DIRETTA | via al giro di ricognizione!

Oasport.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 06.00 VIA AL GIRO DI RICOGNIZIONE! Saranno 27 giri a Phillip Island, una gara lunghissima. 05.59 1? al via, sale la tensione! 05.57 Tutti i piloti in griglia con una hard all’anteriore e una media al posteriore. 05.55 Ci si prepara alla partenza e sarà un momento importante, visto che su questa pista superare non è semplice. 05.52 È il momento dell’inno australiano, con tutti i piloti schierati in griglia a trovare la concentrazione. 05.51 Pecco ha ammesso poi che il suo compagno di squadra avrebbe lottato nelle posizioni di vertice in Australia: “ Penso che se Marc Marquez fosse stato qui, sarebbe salito sul podio, quindi forse è ancora la moto migliore. 🔗 Leggi su Oasport.it

live motogp gp australia 2025 in diretta via al giro di ricognizione

© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Australia 2025 in DIRETTA: via al giro di ricognizione!

Contenuti che potrebbero interessarti

live motogp gp australiaMotoGP diretta GP Australia a Phillip Island LIVE: Bezzecchi ci riprova ma con due long lap penalty - Il racconto in diretta del GP d'Australia, quartultimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Scrive sport.virgilio.it

live motogp gp australiaDiretta MotoGp/ Streaming gara live video tv, orario GP Australia 2025 Phillip Island (oggi 19 ottobre) - Diretta MotoGp streaming gara GP Australia 2025 Phillip Island live video tv oggi domenica 19 ottobre: orario, cronaca, podio e ordine d’arrivo. Come scrive ilsussidiario.net

live motogp gp australiaMotoGP | GP Australia 2025: la Gara in DIRETTA (live e foto) - Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Phillip Island, dove, a partire dalle 06:00, scatterà il Gran Premio d'Austra ... Da motograndprix.motorionline.com

Cerca Video su questo argomento: Live Motogp Gp Australia