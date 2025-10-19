LIVE MotoGP GP Australia 2025 in DIRETTA | via al giro di ricognizione!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 06.00 VIA AL GIRO DI RICOGNIZIONE! Saranno 27 giri a Phillip Island, una gara lunghissima. 05.59 1? al via, sale la tensione! 05.57 Tutti i piloti in griglia con una hard all’anteriore e una media al posteriore. 05.55 Ci si prepara alla partenza e sarà un momento importante, visto che su questa pista superare non è semplice. 05.52 È il momento dell’inno australiano, con tutti i piloti schierati in griglia a trovare la concentrazione. 05.51 Pecco ha ammesso poi che il suo compagno di squadra avrebbe lottato nelle posizioni di vertice in Australia: “ Penso che se Marc Marquez fosse stato qui, sarebbe salito sul podio, quindi forse è ancora la moto migliore. 🔗 Leggi su Oasport.it
