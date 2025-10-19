LIVE MotoGP GP Australia 2025 in DIRETTA | Fernandez svetta rimonta da podio per Bezzecchi out Bagnaia
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ORDINE D’ARRIVO DELLA GARA LA CRONACA DELLA GARA 06.50 E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 06.49 Altro GP negativo per Bagnaia. Era nelle retrovie il pilota della Ducati e l’errore nelle ultime fasi della gara va a porre l’accento sulle criticità vissute da Pecco. 06.47 Di seguito la classifica aggiornata: 1 Marc Márquez 93 545 – Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP 2 Alex Márquez 73 379 +166 Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP 3 Marco Bezzecchi 72 282 +263 Aprilia Aprilia Racing 4 Francesco Bagnaia 63 274 +271 Ducati Ducati Lenovo Team 5 Pedro Acosta 37 233 +312 KTM Red Bull KTM Factory Racing 6 Fabio Di Giannantonio 49 216 +329 Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team 7 Franco Morbidelli 21 208 +337 Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team 8 Fermín Aldeguer 54 183 +362 Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP 9 Fabio Quartararo 20 166 +379 Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP Team 10 Raul Fernández 25 146 +399 Aprilia Trackhouse MotoGP Team 11 Johann Zarco 5 128 +417 Honda Castrol Honda LCR 12 Brad Binder 33 126 +419 KTM Red Bull KTM Factory Racing 13 Luca Marini 10 120 +425 Honda Honda HRC Castrol 14 Enea Bastianini 23 96 +449 KTM Red Bull KTM Tech3 15 Joan Mir 36 77 +468 Honda Honda HRC Castrol 16 Ai Ogura 79 73 +472 Aprilia Trackhouse MotoGP Team 17 Maverick Viñales 12 72 +473 Aprilia Aprilia Racing 18 Jack Miller 43 66 +479 Yamaha Prima Pramac Yamaha MotoGP 19 Alex Rins 42 60 +485 Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP Team 20 Miguel Oliveira 88 36 +509 Yamaha Prima Pramac Yamaha MotoGP 21 Jorge Martín 1 34 +511 Ducati Prima Pramac Ducati 22 Pol Espargaró 44 23 +522 KTM Red Bull KTM Tech3 23 Takaaki Nakagami 30 10 +535 Honda Idemitsu Honda LCR 24 Lorenzo Savadori 32 8 +537 Aprilia Aprilia Racing 25 Augusto Fernández 7 8 +537 KTM Red Bull KTM Factory Racing 26 Somkiat Chantra 35 6 +539 Honda Idemitsu Honda LCR 27 Aleix Espargaró 41 0 +545 Aprilia Aprilia Racing 28 Michele Pirro 51 0 +545 Ducati Ducati Lenovo Team 06. 🔗 Leggi su Oasport.it
