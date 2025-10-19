LIVE MotoGP GP Australia 2025 in DIRETTA | Bezzecchi vuole vincere nonostante il doppio long lap penalty
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 05.42 Per quanto riguardo la Ducati, detto per l’appunto di Marquez, la situazione della squadra ufficiale è molto complicata. Francesco Bagnaia è completamente disperso ed è tornato a vivere le difficoltà che l’hanno accompagnato per tutta la stagione, a eccezione del Giappone. 05.39 Tuttavia, c’è un “inconveniente” che potrebbe andare a condizionare in maniera decisiva il tutto. Il riferimento è al doppio long lap penalty da scontare per via dell’incidente a Mandalika, costato la frattura della clavicola a Marc Marquez. 05.36 Fari puntati su Marco Bezzecchi che va a caccia dell’impresa. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
La gara della MotoGP si correrà alle 15 (ora australiana), cioè alle 6 (ora italiana) - facebook.com Vai su Facebook
Gp d’Australia di MotoGp, esulta l’Aprilia: Bezzecchi domina la Sprint. Penultimo è Bagnaia https://ilfaroonline.it/2025/10/18/gp-daustralia-di-motogp-esulta-laprilia-bezzecchi-domina-la-sprint-penultimo-e-bagnaia/621133/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=t - X Vai su X
MotoGP diretta GP Australia a Phillip Island LIVE: Bezzecchi ci riprova ma con due long lap penalty - Il racconto in diretta del GP d'Australia, quartultimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Come scrive sport.virgilio.it
Diretta MotoGp/ Streaming gara live video tv, orario GP Australia 2025 Phillip Island (oggi 19 ottobre) - Diretta MotoGp streaming gara GP Australia 2025 Phillip Island live video tv oggi domenica 19 ottobre: orario, cronaca, podio e ordine d’arrivo. Lo riporta ilsussidiario.net
MotoGP | GP Australia 2025: la Gara in DIRETTA (live e foto) - Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Phillip Island, dove, a partire dalle 06:00, scatterà il Gran Premio d'Austra ... Da motograndprix.motorionline.com