LIVE MotoGP GP Australia 2025 in DIRETTA | Bezzecchi fa il doppio long lap penalty ed è sesto Raul Fernandez comanda Bagnaia nelle retrovie
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9° giro27 Raul Fernandez è sempre più in fuga, mentre Bezzecchi non riesce a superare Quartararo nella sfida per il quinto posto. Bene Marini in settima posizione, 15° Bagnaia. 8° giro27 Di Giannantonio è quarto, Quartaro quinto e Bezzecchi sesto. Fernandez in fuga con 1.170 di margine su Acosta. 8° giro27 Raul Fernandez si prende un garande margine su Acosta a 0.924. Bezzecchi prova ad avvicinarsi a Di Giannantonio ed attualmente è sesto. 7° giro27 Bezzecchi fa l’altro long lap penalty ed ora settimo preceduto da Di Giannantonio. Comanda Raul Fernandez. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altre letture consigliate
Gp d’Australia di MotoGp, esulta l’Aprilia: Bezzecchi domina la Sprint. Penultimo è Bagnaia https://ilfaroonline.it/2025/10/18/gp-daustralia-di-motogp-esulta-laprilia-bezzecchi-domina-la-sprint-penultimo-e-bagnaia/621133/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=t - X Vai su X
Le foto più belle della Sprint Race del GP d'Australia #AustralianGP #MotoGP #Motorionline nella nostra gallery! - Clicca qui https://motograndprix.motorionline.com/foto/2025/MotoGP_Phillip_Island/Sprint_Race/ - facebook.com Vai su Facebook
MotoGP diretta GP Australia a Phillip Island LIVE: Bezzecchi ci riprova ma con due long lap penalty - Il racconto in diretta del GP d'Australia, quartultimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Riporta sport.virgilio.it
Diretta MotoGp/ Streaming gara live video tv, orario GP Australia 2025 Phillip Island (oggi 19 ottobre) - Diretta MotoGp streaming gara GP Australia 2025 Phillip Island live video tv oggi domenica 19 ottobre: orario, cronaca, podio e ordine d’arrivo. Da ilsussidiario.net
MotoGP | GP Australia 2025: la Gara in DIRETTA (live e foto) - Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Phillip Island, dove, a partire dalle 06:00, scatterà il Gran Premio d'Austra ... motograndprix.motorionline.com scrive