CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9° giro27 Raul Fernandez è sempre più in fuga, mentre Bezzecchi non riesce a superare Quartararo nella sfida per il quinto posto. Bene Marini in settima posizione, 15° Bagnaia. 8° giro27 Di Giannantonio è quarto, Quartaro quinto e Bezzecchi sesto. Fernandez in fuga con 1.170 di margine su Acosta. 8° giro27 Raul Fernandez si prende un garande margine su Acosta a 0.924. Bezzecchi prova ad avvicinarsi a Di Giannantonio ed attualmente è sesto. 7° giro27 Bezzecchi fa l’altro long lap penalty ed ora settimo preceduto da Di Giannantonio. Comanda Raul Fernandez. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Australia 2025 in DIRETTA: Bezzecchi fa il doppio long lap penalty ed è sesto, Raul Fernandez comanda. Bagnaia nelle retrovie