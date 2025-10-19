CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16° giro27 Acosta in difficoltà, si avvicinano alle sue spalle Di Giannantonio e Bezzecchi. Fernandez in tutto questo ha fatto il vuoto e ha 2.806 di margine su Alex Marquez. 15° giro27 Fernandez sempre molto consistente con 2.260 di margine su Alex Marquez che si è preso la posizione di Acosta, ma quest’ultimo risponde. Bezzecchi è quinto a 0.745 da Di Giannantonio che va veloce. 14° giro27 Bezzecchi si avvicina a Di Giannantonio (4°) a 0.729, mentre Bagnaia è 13°. Fernandez velocissimo e con un margine di 1.961 su Acosta e 2.419 su Alex Marquez. 13° giro27 Fernandez velocissimo e sempre più in fuga con 1. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE MotoGP, GP Australia 2025 in DIRETTA: Bezzecchi fa il doppio long lap penalty ed è quinto, Raul Fernandez comanda. Bagnaia nelle retrovie