LIVE MotoGP Australia alle 6 la gara | Quartararo dalla pole Bezzecchi 2° Bagnaia 14°

Si torna in pista per il 19° appuntamento della stagione 2025. Al via non ci sarà il nove volte campione del mondo Marc Marquez. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - LIVE MotoGP Australia, alle 6 la gara: Quartararo dalla pole. Bezzecchi 2°, Bagnaia 14°

Scopri altri approfondimenti

Le foto più belle della Sprint Race del GP d'Australia #AustralianGP #MotoGP #Motorionline nella nostra gallery! - Clicca qui https://motograndprix.motorionline.com/foto/2025/MotoGP_Phillip_Island/Sprint_Race/ - facebook.com Vai su Facebook

MotoGp, Gp Australia 2025: Bezzecchi vince la sprint, penultimo Bagnaia Battaglia per il terzo gradino del podio, la spunta Acosta - X Vai su X

LIVE MotoGP, GP Australia 2025 in DIRETTA: comincia la Sprint Race! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Giro 2/13 Bezzecchi al momento è a 0. Lo riporta oasport.it

LIVE MotoGP, GP Australia 2025 in DIRETTA: Bezzecchi cerca l’impresa nonostante la doppia penalità - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP d'Australia, diciannovesimo appuntamento del Mondiale 2025 di ... Da oasport.it

DIRETTA MOTOGP/ Streaming sprint live video GP Australia 2025 Phillip Island: ha vinto Bezzecchi! - Diretta MotoGp, streaming qualifiche e sprint live video GP Australia 2025 Phillip Island: è terminata la gara veloce, ecco chi ha vinto ... Scrive ilsussidiario.net