LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2025 in DIRETTA | ripartono le qualifiche L’Italia spera in Brugnami Macchini e Targhetta
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE QUALIFICAZIONI DELL’ITALIA 13.40 Tommaso Brugnami viene scavalcato al corpo libero: il 13.700 del sudcoreano Sunghyun Ryu lo fa scivolare all’ottavo posto. 13.38 I tedeschi Nils Dunkel e Timo Eder (rispettivamente 12.433 e 12.166) non spaventano Gabriele Targhetta, sempre settimo al cavallo con maniglie. 13.36 Tommaso Brugnami conserva la quarta piazza al volteggio (14.249), visto che Luca Giubellini si ferma al nono posto (13.849). 13.35 Macchini si lascia subito alle spalle l’insidia della prima rotazione: 12.800 di Trifonov, l’azzurro è sempre quarto alla sbarra. 🔗 Leggi su Oasport.it
