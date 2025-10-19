LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2025 in DIRETTA | Macchini e Brugnami puntellano il quarto posto Targhetta trema
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE QUALIFICAZIONI DELL’ITALIA 14.30 Ora una quinta rotazione temibilissima: i tedeschi Eder, Dunkel e Eichhorn possono insidiare Macchini alla sbarra; i bulgari Eddie Penev, Kevin Pevin e Daniel Trifonov potrebbero avere due buoni salti al volteggio, Brugnami osserverà con attenzione; gli svizzeri Giubellini, Langenegger, Seifert potrebbero tirare fuori dalle grandi prove al cavallo, traballa la situazione di Targhetta. 14.28 Per Targhetta non c’erano rischi al cavallo con maniglie: il tasso tecnico degli islandesi è decisamente inferiore, l’azzurro resiste al settimo posto e continua a sperare. 🔗 Leggi su Oasport.it
