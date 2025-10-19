LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2025 in DIRETTA | Macchini Brugnami e Targhetta Rincorsa rovente per le finali
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE QUALIFICAZIONI DELL’ITALIA 15.13 ANELLI. Perentorio squillo dello statunitense Donnell Whittenburg (14.700), che si è lasciato alle spalle il greco Eleftherios Petrounias (14.366) e il britannico Harry Hepworth (14.366). Nessun italiano è salito sul castello. 15.12 CAVALLO CON MANIGLIE. Il kazako Nariman Kurbanov primeggia con 14.700, seguito dallo statunitense Patrick Hoopes (14.566) e dall’armeno Hamlet Manukyan (14.500). Gabriele Targhetta resiste al settimo posto (14.300) e continua una difficile rincorso verso la finale. 15.11 CORPO LIBERO. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche questi approfondimenti
Ginnastica artistica Masi: che inizio di stagione! Sabato 11 ottobre le nostre ginnaste hanno partecipato con grande entusiasmo alla prima prova individuale del Campionato Regionale Silver FGI Eccellenza, andata in scena a Rimini, insieme a tantissime atl Vai su Facebook
LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: azzurri alla prova delle qualificazioni - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione dell'Italia ai Mondiali - Da oasport.it
Mondiali ginnastica artistica 2025 oggi: orari 19 ottobre, tv, ordini di rotazione, streaming, italiani in gara - Oggi domenica 19 ottobre incominciano i Mondiali 2025 di ginnastica artistica. oasport.it scrive
Mondiali di Ginnastica Artistica, l’Italia pronta a Giacarta con una squadra giovane e ambiziosa - 26 ottobre), rassegna che apre il nuovo quadriennio verso Los Angeles 2028 e che vedrà l’Italia presentarsi con una formazione che ... Scrive sportface.it