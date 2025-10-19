LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2025 in DIRETTA | Macchini Brugnami e Targhetta Rincorsa rovente per le finali

Oasport.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE QUALIFICAZIONI DELL’ITALIA 15.13 ANELLI. Perentorio squillo dello statunitense Donnell Whittenburg (14.700), che si è lasciato alle spalle il greco Eleftherios Petrounias (14.366) e il britannico Harry Hepworth (14.366). Nessun italiano è salito sul castello. 15.12 CAVALLO CON MANIGLIE. Il kazako Nariman Kurbanov primeggia con 14.700, seguito dallo statunitense Patrick Hoopes (14.566) e dall’armeno Hamlet Manukyan (14.500). Gabriele Targhetta resiste al settimo posto (14.300) e continua una difficile rincorso verso la finale. 15.11 CORPO LIBERO. 🔗 Leggi su Oasport.it

