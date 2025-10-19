LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2025 in DIRETTA | Macchini Brugnami e Targhetta entreranno in finale?
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione dell’Italia ai Mondiali – Le speranze dell’Italia ai Mondiali – I favoriti dei Mondiali 12.05 Fase di stallo della rotazione, tra poco i momenti clou. 12.00 Targhetta ha tremato, ma Lee resta dietro di due decimi: 14.066 per il taiwanese, l’azzurro conserva il quinto posto. 11.57 Shiao si ferma a 13.733, resiste la quinta piazza di Targhetta al cavallo con maniglie. Brugnami respira visto che il volteggio è deserto, rimane al quarto posto. 11.52 Rotazione da seguire con il fiato sospeso per gli azzurri. 11.50 Finiti i minuti di riscaldamento, sta per ripartire la gara. 🔗 Leggi su Oasport.it
