CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE QUALIFICAZIONI DELL’ITALIA Grazie a tutti per averci seguito in questa lunga giornata di qualificazioni maschili ai Mondiali 2025 di ginnastica artistica. Appuntamento a domani (lunedì 20 ottobre) a partire dalle ore 05.00 con le ultime due suddivisioni del turno preliminare: verso le ore 08.30 conosceremo tutti i vari ammessi alle finali e quale sarà il destino degli azzurri. Alle ore 12.00 partiranno poi le qualificazioni femminili, ma per l’Italia bisognerà aspettare martedì 21 ottobre (ore 06.30). Rimanete con noi per la cronache e le speranze di finale degli azzurri. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: Macchini, Brugnami e Targhetta andranno in finale? Si decide tutto domani