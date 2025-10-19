LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2025 in DIRETTA | Macchini Brugnami e Targhetta andranno in finale? Si decide tutto domani

Oasport.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE QUALIFICAZIONI DELL’ITALIA Grazie a tutti per averci seguito in questa lunga giornata di qualificazioni maschili ai Mondiali 2025 di ginnastica artistica. Appuntamento a domani (lunedì 20 ottobre) a partire dalle ore 05.00 con le ultime due suddivisioni del turno preliminare: verso le ore 08.30 conosceremo tutti i vari ammessi alle finali e quale sarà il destino degli azzurri. Alle ore 12.00 partiranno poi le qualificazioni femminili, ma per l’Italia bisognerà aspettare martedì 21 ottobre (ore 06.30). Rimanete con noi per la cronache e le speranze di finale degli azzurri. 🔗 Leggi su Oasport.it

live ginnastica artistica mondiali 2025 in diretta macchini brugnami e targhetta andranno in finale si decide tutto domani

© Oasport.it - LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: Macchini, Brugnami e Targhetta andranno in finale? Si decide tutto domani

Altre letture consigliate

live ginnastica artistica mondialiMondiali ginnastica artistica 2025 oggi: orari 19 ottobre, tv, ordini di rotazione, streaming, italiani in gara - Oggi domenica 19 ottobre incominciano i Mondiali 2025 di ginnastica artistica. oasport.it scrive

live ginnastica artistica mondialiLIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: azzurri alla prova delle qualificazioni - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione dell'Italia ai Mondiali - Lo riporta oasport.it

live ginnastica artistica mondialiAl via a Giacarta i mondiali di ginnastica artistica. La nazionale italiana pronta a stupire. Bandito Israele dall’Indonesia - Bandito Israele dall’Indonesia Al via a Giacarta i mondiali di ginnastica artistica. Secondo blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Live Ginnastica Artistica Mondiali