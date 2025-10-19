CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE QUALIFICAZIONI DELL’ITALIA 16.04 Daniel Bago non rappresentava un ostacolo per Macchini e si ferma a 11.333. La media di Surintornta non è male (13.699), ma è solo tredicesimo al volteggio e Brugnami rimane in quarta piazza. Nessuna insidia per Targhetta al cavallo, sempre settimo. 16.00 Quarta suddivisione: appare improbabile che il lussemburghese Brandeburger e lo svedese Sundell insidino Targhetta al cavallo, da seguire i due salti del thailandese Surintornta (speriamo non sorprenda Brugnami), il ceco Bago dovrebbe rimanere dietro a Macchini alla sbarra. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: le dita incrociate di Macchini, Brugnami e Targhetta per le finali