LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2025 in DIRETTA | il Giappone chiama i britannici rispondono! Azzurri dalle 9.15
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione dell’Italia ai Mondiali – Le speranze dell’Italia ai Mondiali – I favoriti dei Mondiali 7.34: 12.733 di Miggitsch al corpo libero 7.33. Il brasiliano Soares totalizza 13.866 alla sbarra 7.32: Bene il britannico Hepworth agli anelli: punteggio di 14.366 7.30: Così la seconda rotazione del secondo gruppo: Corpo libero Martin Miggitsch – Austria (AUT) Paul Schmoelzer – Austria (AUT) Gino Vetter – Austria (AUT) Cavallo con maniglie Marko Sambolec – Croazia (CRO) Mateo Zugec – Croazia (CRO) Thenuka Bandara Nawarathna – Sri Lanka (SRI) Nadila Nethviru Ambul Deniyage Don – Sri Lanka (SRI) Filip Ude – Croazia (CRO) Anelli Harry Hepworth – Gran Bretagna (GBR) Courtney Tulloch – Gran Bretagna (GBR) Volteggio (nessun atleta in questa rotazione) Parallele Victor Martinez – Belgio (BEL) Glen Cuyle – Belgio (BEL) Immanuel Kooper – Namibia (NAM) Sbarra Diogo Soares – Brasile (BRA) Arthur Mariano – Brasile (BRA) Saleem Naghouj – Giordania (JOR) Caio Souza – Brasile (BRA) 7. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altre letture consigliate
Ginnastica artistica Masi: che inizio di stagione! Sabato 11 ottobre le nostre ginnaste hanno partecipato con grande entusiasmo alla prima prova individuale del Campionato Regionale Silver FGI Eccellenza, andata in scena a Rimini, insieme a tantissime atl - facebook.com Vai su Facebook
Mondiali ginnastica artistica 2025 oggi: orari 19 ottobre, tv, ordini di rotazione, streaming, italiani in gara - Oggi domenica 19 ottobre incominciano i Mondiali 2025 di ginnastica artistica. Da oasport.it
LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: azzurri alla prova delle qualificazioni - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione dell'Italia ai Mondiali - Lo riporta oasport.it
Al via a Giacarta i mondiali di ginnastica artistica. La nazionale italiana pronta a stupire. Bandito Israele dall’Indonesia - Bandito Israele dall’Indonesia Al via a Giacarta i mondiali di ginnastica artistica. Si legge su blitzquotidiano.it