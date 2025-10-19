LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2025 in DIRETTA | Hashimoto subito protagonista azzurri dalle 9.15
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione dell’Italia ai Mondiali – Le speranze dell’Italia ai Mondiali – I favoriti dei Mondiali 5.38: 11.733 per il greco Graikos al corpo libero 5.37. Alza ulteriormente l’asticella il giapponese Oka con 14.533 alle parallele che significa secondo posto nell’all around 5.36: 12.366 per il giamaicano Wahrman Baker al volteggio 5.35: Punteggio di 13.666 per il giamaicano Doan al volteggio 5.33. Tiene alto il livello il giapponese Hashimoto che totalizza 14.266 alle parallele con un ottimo esercizio. Il nipponico è ovviamente in testa alla qualificazione dell’all around 5. 🔗 Leggi su Oasport.it
