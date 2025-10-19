LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2025 in DIRETTA | Grasso e Brugnami scaldano il volteggio l’Italia apre le qualifiche
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione dell’Italia ai Mondiali – Le speranze dell’Italia ai Mondiali – I favoriti dei Mondiali 09.39 Gli azzurri hanno concluso la fase di riscaldamento all’attrezzo e si preparano per entrare in gara. Prima toccherà a Grasso, quarto ai Mondiali di quattro anni. Debutto iridato della giovane promessa Brugnami. Per entrambi gli stessi salti: Yurchenko e Kasamatsu, entrambi con tre avvitamenti (5.2 la nota di partenza). 09.37 Inizia la seconda suddivisione. TOCCA ALL’ITALIA! Grasso e Brugnami stanno provando il volteggio. 09.35 L’Ungheria chiude la rotazione al corpo libero con il 13. 🔗 Leggi su Oasport.it
