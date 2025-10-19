LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2025 in DIRETTA | giapponesi subito protagonisti con qualche sbavatura Azzurri dalle 9.15
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione dell’Italia ai Mondiali – Le speranze dell’Italia ai Mondiali – I favoriti dei Mondiali 6.43: il >Giappone perde una possibile carta da meddaglia. Lo specialita del cavallo con maniglie Ishizawa cade rovinosamente e compromette il suo esercizio. Nessuna conseguenza per la caduta 6.42. Volta pagina subito il giapponese Hashimoto che con 14.133 al cavallo con maniglie torna in testa all’all around e si propone per un posto in finale di specialità 6.40: Punteggio di 13.133 al cavallo con maniglie per Oka che va momentaneamente in testa alla graduatoria dell’all around 6. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche questi approfondimenti
Ginnastica artistica Masi: che inizio di stagione! Sabato 11 ottobre le nostre ginnaste hanno partecipato con grande entusiasmo alla prima prova individuale del Campionato Regionale Silver FGI Eccellenza, andata in scena a Rimini, insieme a tantissime atl - facebook.com Vai su Facebook
Mondiali ginnastica artistica 2025 oggi: orari 19 ottobre, tv, ordini di rotazione, streaming, italiani in gara - Oggi domenica 19 ottobre incominciano i Mondiali 2025 di ginnastica artistica. Si legge su oasport.it
LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: azzurri alla prova delle qualificazioni - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione dell'Italia ai Mondiali - Scrive oasport.it
Mondiali di Ginnastica Artistica, l’Italia pronta a Giacarta con una squadra giovane e ambiziosa - 26 ottobre), rassegna che apre il nuovo quadriennio verso Los Angeles 2028 e che vedrà l’Italia presentarsi con una formazione che ... Da sportface.it