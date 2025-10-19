LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2025 in DIRETTA | giapponesi subito protagonista con qualche sbavatura Azzurri dalle 9.15
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione dell’Italia ai Mondiali – Le speranze dell’Italia ai Mondiali – I favoriti dei Mondiali 6.24: Caduta, stavolta sul primo elemento dell’esercizio a corpo libero, anche per Hashimoto che non otterrà un grande punteggio 6.22: 11.700 per il greco Tantalidis agli anelli 6.21. una cadiuta nell’ultimo elemento compromette in parte l’esercizio al corpo libero di Oka che totalizza 10.200 e perde tanti punti anche nel concorso generale 6.20: 11.666 per il greco Graikos agli anelli, tra poco i giapponesi al corpo libero 6.17: 12.233 per il russo Tsiaselski al corpo libero 6. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Ginnastica artistica Masi: che inizio di stagione! Sabato 11 ottobre le nostre ginnaste hanno partecipato con grande entusiasmo alla prima prova individuale del Campionato Regionale Silver FGI Eccellenza, andata in scena a Rimini, insieme a tantissime atl - facebook.com Vai su Facebook
Mondiali ginnastica artistica 2025 oggi: orari 19 ottobre, tv, ordini di rotazione, streaming, italiani in gara - Oggi domenica 19 ottobre incominciano i Mondiali 2025 di ginnastica artistica. Segnala oasport.it
LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: azzurri alla prova delle qualificazioni - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione dell'Italia ai Mondiali - Segnala oasport.it
Mondiali di Ginnastica Artistica, l’Italia pronta a Giacarta con una squadra giovane e ambiziosa - 26 ottobre), rassegna che apre il nuovo quadriennio verso Los Angeles 2028 e che vedrà l’Italia presentarsi con una formazione che ... Da sportface.it