LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2025 in DIRETTA | Brugnami secondo al volteggio Macchini e Targhetta lottano per le finali
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione dell’Italia ai Mondiali – Le speranze dell’Italia ai Mondiali – I favoriti dei Mondiali 10.58 LA MATTINATA DELL’ITALIA. Tommaso Brugnami ha strabiliato al volteggio con due ottime esecuzioni di Yurchenko e Kasamatsu, entrambi con triplo avvitamento: al debutto iridato tra i grandi, il Campione del Mondo juniores è eccellente secondo con la media di 14.249 e ha compiuto un passo importante verso la finale. Carlo Macchini ha convinto alla sbarra, ma un piccolo saltello in uscita è costato qualche decimo prezioso: è quarto con 14.233, per accedere all’atto conclusivo bisognerà sperare. 🔗 Leggi su Oasport.it
