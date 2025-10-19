CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione dell’Italia ai Mondiali – Le speranze dell’Italia ai Mondiali – I favoriti dei Mondiali 10.58 LA MATTINATA DELL’ITALIA. Tommaso Brugnami ha strabiliato al volteggio con due ottime esecuzioni di Yurchenko e Kasamatsu, entrambi con triplo avvitamento: al debutto iridato tra i grandi, il Campione del Mondo juniores è eccellente secondo con la media di 14.249 e ha compiuto un passo importante verso la finale. Carlo Macchini ha convinto alla sbarra, ma un piccolo saltello in uscita è costato qualche decimo prezioso: è quarto con 14.233, per accedere all’atto conclusivo bisognerà sperare. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: Brugnami secondo al volteggio. Macchini e Targhetta lottano per le finali