La presentazione dell'Italia ai Mondiali – Le speranze dell'Italia ai Mondiali – I favoriti dei Mondiali 10.39 CHE PECCATO. L'ucraino Nazar Chepurnyi confeziona due grandi salti al volteggio, ottiene la media di 14.316 e balza al comando. Tommaso Brugnami scavalcato per appena 67 millesimi, ora è secondo con 14.249. Il suo punteggio è da finale. 10.37 Intanto l'ucraino Bohdan Suprun chiude il volteggio a 12.433, Tommaso Brugnami sempre primo. 10.36 Le piccole sbavature in chiusura delle prime diagonali (8.066 di esecuzione) e una nota di partenza non elevatissima (5.

LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: Brugnami scatenato, secondo al volteggio. Macchini lotta per la finale