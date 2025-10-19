LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2025 in DIRETTA | Brugnami primo al volteggio! L’Italia sogna in qualifica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione dell’Italia ai Mondiali – Le speranze dell’Italia ai Mondiali – I favoriti dei Mondiali 09.50 TOMMASO BRUGNAMI PRIMO AL VOLTEGGIO CON 14.249. Siamo soltanto alla terza suddivisione, ma la finale è ampiamente alla portata! Grandissima prestazione il 19enne marchigiano, Campione del Mondo juniores proprio al volteggio nel 2023. 09.49 SIIIIIIIIII! Brugnami riceve 14.233 sul secondo salto, si merita la media di 14.249 ed è primoooooooooooooooooooooooooooo! 09.48 Attendiamo il punteggio di Brugnami, potrebbe lottare per la finale. 09.48 OTTIMO Kasamatsu con triplo avvitamento. 🔗 Leggi su Oasport.it

