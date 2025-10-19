LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2025 in DIRETTA | Brugnami Macchini e Targhetta lottano per le finali

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione dell’Italia ai Mondiali – Le speranze dell’Italia ai Mondiali – I favoriti dei Mondiali 11.20 Si va subito alla seconda rotazione della quarta suddivisione:: americani al corpo libero, indipendenti agli anelli, neozelandesi alle parallele, il taiwanese Tang alla sbarra, l’olandese Schmidt al volteggio, cavallo vuoto. 11.19 Gli indipendenti non spaventano al cavallo: Gabriele Targhetta conserva la quarta piazza. 11.17 L’armeno Artur Davtyan è implacabile al volteggio, d’altronde è uno dei grandi favoriti della vigilia: 14.566 e primo posto. 🔗 Leggi su Oasport.it

