LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2025 in DIRETTA | Brugnami fa sognare l’Italia primo al volteggio! Ora Macchini
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione dell’Italia ai Mondiali – Le speranze dell’Italia ai Mondiali – I favoriti dei Mondiali 10.14 Yumin Abbadini si ferma a 13.633 (5.6 il D Score), provvisoriamente ottavo e nei fatti addio finale. ORA TUTTI CON CARLO MACCHINI! 10.12 Arrivo un po’ troppo piegato sulle ginocchia e leggero sbilanciamento, i salti sul ferro sono stati buoni, speriamo non paghi un paio di passaggi sul brillantissimi. Attendiamo il punteggio di Abbadini alla sbarra. 10.11 ORA TUTTI CON YUMIN ABBADINI. 10.10 Prima toccherà ad Abbadini, poi a Macchini. Ormai ci siamo. 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Ginnastica artistica Masi: che inizio di stagione! Sabato 11 ottobre le nostre ginnaste hanno partecipato con grande entusiasmo alla prima prova individuale del Campionato Regionale Silver FGI Eccellenza, andata in scena a Rimini, insieme a tantissime atl - facebook.com Vai su Facebook
Mondiali ginnastica artistica 2025 oggi: orari 19 ottobre, tv, ordini di rotazione, streaming, italiani in gara - Oggi domenica 19 ottobre incominciano i Mondiali 2025 di ginnastica artistica. Come scrive oasport.it
LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: azzurri alla prova delle qualificazioni - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione dell'Italia ai Mondiali - Secondo oasport.it
Mondiali di Ginnastica Artistica, l’Italia pronta a Giacarta con una squadra giovane e ambiziosa - 26 ottobre), rassegna che apre il nuovo quadriennio verso Los Angeles 2028 e che vedrà l’Italia presentarsi con una formazione che ... Secondo sportface.it