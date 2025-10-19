LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2025 in DIRETTA | Brugnami fa sognare l’Italia primo al volteggio! Ora Macchini

Oasport.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione dell’Italia ai Mondiali – Le speranze dell’Italia ai Mondiali – I favoriti dei Mondiali 10.14 Yumin Abbadini si ferma a 13.633 (5.6 il D Score), provvisoriamente ottavo e nei fatti addio finale. ORA TUTTI CON CARLO MACCHINI! 10.12 Arrivo un po’ troppo piegato sulle ginocchia e leggero sbilanciamento, i salti sul ferro sono stati buoni, speriamo non paghi un paio di passaggi sul brillantissimi. Attendiamo il punteggio di Abbadini alla sbarra. 10.11 ORA TUTTI CON YUMIN ABBADINI. 10.10 Prima toccherà ad Abbadini, poi a Macchini. Ormai ci siamo. 🔗 Leggi su Oasport.it

live ginnastica artistica mondiali 2025 in diretta brugnami fa sognare l8217italia primo al volteggio ora macchini

© Oasport.it - LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: Brugnami fa sognare l’Italia, primo al volteggio! Ora Macchini

Contenuti che potrebbero interessarti

live ginnastica artistica mondialiMondiali ginnastica artistica 2025 oggi: orari 19 ottobre, tv, ordini di rotazione, streaming, italiani in gara - Oggi domenica 19 ottobre incominciano i Mondiali 2025 di ginnastica artistica. Come scrive oasport.it

live ginnastica artistica mondialiLIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: azzurri alla prova delle qualificazioni - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione dell'Italia ai Mondiali - Secondo oasport.it

live ginnastica artistica mondialiMondiali di Ginnastica Artistica, l’Italia pronta a Giacarta con una squadra giovane e ambiziosa - 26 ottobre), rassegna che apre il nuovo quadriennio verso Los Angeles 2028 e che vedrà l’Italia presentarsi con una formazione che ... Secondo sportface.it

Cerca Video su questo argomento: Live Ginnastica Artistica Mondiali