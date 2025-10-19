CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE QUALIFICAZIONI DELL’ITALIA 14.04 Ora la terza rotazione: gli svizzeri Langenegger, Seifert e Pfyl potrebbero spaventare Macchini alla sbarra; i bulgari Kevin Penev e David Ivanov dovranno essere seguiti da Targhetta al cavallo; il cubano Diorges Escobar potrebbero insidiare Brugnami al volteggio. Islandesi al corpo libero, sudcoreani agli anelli, spagnoli alle parallele. 14.00 L’Italia resta dunque in pista con tre chance di finale: Carlo Macchini (quarto alla sbarra), Tommaso Brugnami (quarto al volteggio) e Gabriele Targhetta (settimo alla sbarra). 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: Brugnami e Macchini lottano per la finale, Targhetta ci spera