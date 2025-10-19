LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2025 in DIRETTA | Brugnami e Macchini lottano per la finale Targhetta a rischio
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione dell’Italia ai Mondiali – Le speranze dell’Italia ai Mondiali – I favoriti dei Mondiali 12.31 Tocca all’armeno Khachatryan al cavallo: Targhetta osserva, rischia il sorpasso. 12.29 Daniel Marinov spaventa Macchini, ma finisce dietro! 14.133 per il russo, l’azzurro rimane al quarto posto alla sbarra. Superato anche l’ostacolo russo, ora si può davvero sperare. 12.28 Hong ha rinunciato al volteggio, Nelson si ferma a 13.666: superata l’onda statunitense, Tommaso Brugnami rimane al quarto posto. 12.25 Iakubov sbaglia alla sbarra: 12.966, Macchini resiste al quarto posto e ora attende gli altri due russi. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
Ginnastica artistica Masi: che inizio di stagione! Sabato 11 ottobre le nostre ginnaste hanno partecipato con grande entusiasmo alla prima prova individuale del Campionato Regionale Silver FGI Eccellenza, andata in scena a Rimini, insieme a tantissime atl - facebook.com Vai su Facebook
Mondiali ginnastica artistica 2025 oggi: orari 19 ottobre, tv, ordini di rotazione, streaming, italiani in gara - Oggi domenica 19 ottobre incominciano i Mondiali 2025 di ginnastica artistica. Scrive oasport.it
LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: azzurri alla prova delle qualificazioni - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione dell'Italia ai Mondiali - Si legge su oasport.it
Mondiali di Ginnastica Artistica, l’Italia pronta a Giacarta con una squadra giovane e ambiziosa - 26 ottobre), rassegna che apre il nuovo quadriennio verso Los Angeles 2028 e che vedrà l’Italia presentarsi con una formazione che ... Da sportface.it