LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2025 in DIRETTA | Brugnami da brividi primo al volteggio! Macchini lotta per la finale
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione dell’Italia ai Mondiali – Le speranze dell’Italia ai Mondiali – I favoriti dei Mondiali 10.28 Servirà superare i 14 punti per sperare concretamente di accedere alla finale. Gli esercizi dei nostri portacolori sono validi, staremo a vedere. 10.26 Gli azzurri sono impegnati nel riscaldamento al quadrato. 10.24 Prima toccherà a Grasso, poi a Brugnami. L’Ucraina andrà al volteggio (da seguire Suprun e Chepurnyi in ottica primato di Brugnami), Ungheria alle parallele pari, Norvegia agli anelli, Cile alla sbarra e Perù al cavallo. 10.22 Si è conclusa la quarta rotazione. 🔗 Leggi su Oasport.it
