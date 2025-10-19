LIVE F1 GP USA 2025 in DIRETTA | Verstappen vuole guadagnare ancora Leclerc prova a sognare

Oasport.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA 20.18 Al COTA di Austin è il giorno della gara! Max Verstappen scatterà dalla pole position e proverà a mettere ulteriore pressione ai due Mclaren. La Ferrari a caccia del podio dopo delle convincenti qualifiche. 20.15 Buonasera amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale del Gran Premio degli Stati Uniti d’America, diciannovesimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Gran Premio degli Stati Uniti d’America, diciannovesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it

live f1 gp usa 2025 in diretta verstappen vuole guadagnare ancora leclerc prova a sognare

© Oasport.it - LIVE F1, GP USA 2025 in DIRETTA: Verstappen vuole guadagnare ancora, Leclerc prova a sognare

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

live f1 gp usaF1 diretta GP USA live Austin: Verstappen per il bis dalla pole, Leclerc sogna dal terzo posto, Hamilton quinto - Il racconto in diretta del GP degli USA, diciannovesimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. Segnala sport.virgilio.it

live f1 gp usaLIVE F1 Usa, alle 21 la gara: Verstappen dalla pole. Leclerc 3°, Hamilton 5° - Il Gran Premio Msc Cruises degli Stati Uniti d'America 2025, in programma da venerdì 17 a domenica 19 ottobre, verrà trasmesso su Sky Sport F1 (canale 207, anche in mobilità su SkyGo) e in streaming s ... gazzetta.it scrive

live f1 gp usaDove vedere la F1 stasera in tv, GP USA 2025: orario gara, streaming, differita in chiaro - Oggi, domenica 19 ottobre, andrà in scena il GP degli USA, diciannovesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Segnala oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Live F1 Gp Usa