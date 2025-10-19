LIVE F1 GP USA 2025 in DIRETTA | Verstappen tenta la fuga Leclerc si difende su Norris

19 ott 2025

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA GIRO 1056 Giro veloce per Antonelli che è in diciottesima posizione. L’italiano non sembra aver avuto conseguenze dall’incidente con Sainz. GIRO 1056 Allunga Norris che ora ha 1.306 di vantaggio su Hamlton. GIRO 956 Occasione per Hamilton!! Il britannico è a 0.805 da Norris ed ha il DRS a disposizione. GIRO 956 Si riparte! Leclerc è a 2.759 da Verstappen ma ha guadagnato molto su Norris che ha un ritardo di 1.9 GIRO 856 In pista gli addetti ai lavori per levare i detriti. Tra pochi minuti potrà riprendere la corsa. GIRO 856 Pit stop per Albon che si era girato nei primi giri della corsa. 🔗 Leggi su Oasport.it

