CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Gran Premio degli Stati Uniti d’America, diciannovesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2025. Al COTA di Austin è il giorno della gara: Max Verstappen scatterà dalla pole position e proverà a mettere ulteriore pressione ai due Mclaren. La Ferrari a caccia del podio dopo delle convincenti qualifiche. Il campione del mondo in carica sogna di ripetere quanto fatto nella Sprint Race: nella gara del sabato l’olandese è partito dalla prima posizione, mantenendo la leadership fino alla bandiera a scacchi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, GP USA 2025 in DIRETTA: Verstappen sfida le McLaren per risalire ancora la china