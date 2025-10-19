LIVE F1 GP USA 2025 in DIRETTA | Verstappen scappa via Norris rischia una penalità dopo il duello con Leclerc
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA GIRO 2656 Hamilton sta perdendo molto su Norris. Il distacco tra i due è ora di 4.999 GIRO 2556 Norris non solo non guadagna su Verstappen ma perde. Il distacco tra i due è di 10.967 secondi GIRO 2456 Ricordiamo che è stata esposta la bandiera bianco e nera a Lando Norris. Il britannico non può più concedersi track limits per tutta la gara per non incappare in una penalità. GIRO 2456 Piastri ha guadagnato un secondo su Hamilton approfittando del duello del britannico con Leclerc. GIRO 2356 Verstappe ha un vantaggio di 10.898 su Norris che ha 3. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altre letture consigliate
La prima parte del fine settimana texano si è conclusa con la Sprint Race vinta da Verstappen. Appuntamento per le qualifiche per stabilire la griglia di partenza del GP Segui con noi la diretta - facebook.com Vai su Facebook
F1, la sprint race in diretta da Austin: subito fuori Norris e Piastri, Verstappen al comando - X Vai su X
LIVE F1 Usa: Leclerc-Hamilton, che rischio. Verstappen primo davanti a Norris - Nonostante il drs, il britannico della McLaren non riesce ad affiancarsi al monegasco, bravissimo ad allungare nel serpentone del primo settore. Si legge su gazzetta.it
GP USA 2025, gara: Verstappen scappa via, Leclerc rallenta Norris – DIRETTA - Segui la cronaca minuto per minuto in diretta della gara, momento clou del weekend del GP Usa F1 LIVE dalle 20. Secondo formulapassion.it
F1 diretta GP USA live Austin: Verstappen per il bis dalla pole, Leclerc sogna dal terzo posto, Hamilton quinto - Il racconto in diretta del GP degli USA, diciannovesimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. Riporta sport.virgilio.it