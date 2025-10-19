LIVE F1 GP USA 2025 in DIRETTA | Verstappen scappa via Norris rischia una penalità dopo il duello con Leclerc

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA GIRO 2656 Hamilton sta perdendo molto su Norris. Il distacco tra i due è ora di 4.999 GIRO 2556 Norris non solo non guadagna su Verstappen ma perde. Il distacco tra i due è di 10.967 secondi GIRO 2456 Ricordiamo che è stata esposta la bandiera bianco e nera a Lando Norris. Il britannico non può più concedersi track limits per tutta la gara per non incappare in una penalità. GIRO 2456 Piastri ha guadagnato un secondo su Hamilton approfittando del duello del britannico con Leclerc. GIRO 2356 Verstappe ha un vantaggio di 10.898 su Norris che ha 3. 🔗 Leggi su Oasport.it

