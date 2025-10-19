LIVE F1 GP USA 2025 in DIRETTA | Verstappen per guadagnare ancora Leclerc non vuole smettere di sognare

19 ott 2025

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA 20.26 Viene rimesso nei box Oscar Piastri. C’è ancora tempo per uscire dalla pit lane e posizionarsi in griglia di partenza. 20.23 Tanta attesa per questo Gran Premio che può essere decisivo ai fini del Mondiale piloti. Max Verstappen prova a completare il weekend perfetto per guadagnare altri punti al duo Mclaren, Norris può annullare, o quasi, la distanza da Piastri che deve limitare i danni. 20.20 Aperta la pit lane! Tra quaranta minuti scatterà il giro di ricognizione. 20.18 Al COTA di Austin è il giorno della gara! Max Verstappen scatterà dalla pole position e proverà a mettere ulteriore pressione ai due Mclaren. 🔗 Leggi su Oasport.it

