20.26 Viene rimesso nei box Oscar Piastri. C'è ancora tempo per uscire dalla pit lane e posizionarsi in griglia di partenza. 20.23 Tanta attesa per questo Gran Premio che può essere decisivo ai fini del Mondiale piloti. Max Verstappen prova a completare il weekend perfetto per guadagnare altri punti al duo Mclaren, Norris può annullare, o quasi, la distanza da Piastri che deve limitare i danni. 20.20 Aperta la pit lane! Tra quaranta minuti scatterà il giro di ricognizione. 20.18 Al COTA di Austin è il giorno della gara! Max Verstappen scatterà dalla pole position e proverà a mettere ulteriore pressione ai due Mclaren.

LIVE F1, GP USA 2025 in DIRETTA: Verstappen per guadagnare ancora, Leclerc non vuole smettere di sognare