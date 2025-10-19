LIVE F1 GP USA 2025 in DIRETTA | Verstappen in fuga Norris a caccia di Leclerc

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA GIRO 3456 Gomma soft per entrambi. Verstappen rimane in vetta alla corsa mentre Russell rientra in sesta posizione alle spalle di Piastri. GIRO 3456 Rientrano ai box Max Verstappen e George Russell. GIRO 3356 Rischio per Norris! Prima di rientrare ai box il britannico blocca le ruote e per poco non commette track limits, che gli sarebbe costato una penalità. GIRO 3356 Norris torna in pista con un ritardo di 3.794 secondi da Leclerc. Il britannico della Mclaren monta gomme soft nuove. GIRO 3356 È il momento del pit stop per Norris! GIRO 3256 Leclerc si è riportato a 3. 🔗 Leggi su Oasport.it

