LIVE F1 GP USA 2025 in DIRETTA | Verstappen in fuga Leclerc in lotta con Norris
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA GIRO 4656 Norris continua a lamentarsi per il comportamento della propria monoposto. GIRO 4656 Questa la classifica del GP degli USA a dieci giri dalla fine: 1. Max Verstappen Leader 2. Charles Leclerc +6.727 3. Lando Norris +9.442 4. Lewis Hamilton +18.583 5. Oscar Piastri +25.819 6. George Russell +29.215 7. Yuki Tsunoda +43.981 8. Nico Hulkenberg +49.474 9. Oliver Bearman +52.042 10. Fernando Alonso +61.300 11. Liam Lawson +62.016 12. Lance Stroll +62.794 13. Esteban Ocon +66.598 14. Kimi Antonelli +67.713 15. Alexander Albon +68. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
La prima parte del fine settimana texano si è conclusa con la Sprint Race vinta da Verstappen. Appuntamento per le qualifiche per stabilire la griglia di partenza del GP Segui con noi la diretta - facebook.com Vai su Facebook
F1, la sprint race in diretta da Austin: subito fuori Norris e Piastri, Verstappen al comando - X Vai su X
LIVE F1 Usa: Leclerc allunga su Norris. Verstappen in testa. Hamilton 4°, poi Piastri - Leclerc ha approfittato della Virtual Safety Car per allontanarsi da Norris: ora il distacco è quasi di due secondi. Lo riporta gazzetta.it
F1 diretta GP USA live Austin: Verstappen per il bis dalla pole, Leclerc sogna dal terzo posto, Hamilton quinto - Il racconto in diretta del GP degli USA, diciannovesimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. Da sport.virgilio.it
GP USA 2025, gara: Verstappen scappa via, Leclerc rallenta Norris – DIRETTA - Segui la cronaca minuto per minuto in diretta della gara, momento clou del weekend del GP Usa F1 LIVE dalle 20. Segnala formulapassion.it